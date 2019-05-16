2019/05/16 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مجلس الوزراء يوجه بتسريع عمليات البحث والتقصي والكشف عن مصير المفقودين

16/05/2019 15:17:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع / بغداد / ز .أ

اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، بتسريع عمليات البحث والتقصي والكشف عن مصير المفقودين في المناطق المحررة.

وذكر بيان للامانة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إنها "وجهت وزارات الدفاع، الداخلية، العدل، وأجهزة مكافحة الإرهاب، المخابرات الوطني، الامن الوطني، فضلاً عن مستشارية الأمن الوطني وهيئة الحشد الشعبي والمفوضية العليا لحقوق الانسان، واللجنة العليا للتعايش والسلم المجتمعي، بالتنسيق فيما بينها واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة المختصة بـ (النظر في النزاعات والدعاوى الكيدية للمعتقلين والمخطوفين والمفقودين والمقبوض عليهم احترازياً في المحافظات المحررة)".





وأوضحت، أن "التوصيات قضت بقيام اللجنة المذكورة تسريع عمليات البحث والتقصي والتحقق عن المفقودين والكشف عن مصيرهم وحسم ملفهم والتوصل إلى أفضل النتائج، من خلال زيارة المحافظات المعنية للّقاء المسؤولين فيها من رؤساء محاكم الاستئناف والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات واعضائها ولجانها، ورؤساء الوحدات الإدارية واللجان الأمنية ومديري الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخبارية، وقيادات العمليات، والعشائر ومنظمات المجتمع المدني فضلا عن دوائر الدولة ومؤسساتها وغيرها من الجهات الاتحادية والمحلية".

وأشارت الأمانة في بيانها، إلى أن التوصيات تضمنت أيضاً، "إضافة ممثل عن حكومة إقليم كردستان الى عضوية اللجنة أعلاه، للمساعدة في عمليات البحث عن المفقودين في محافظات الإقليم، بالإضافة الى تسمية مقررٍ للّجنة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / مجلس الوزراء يوجه بتسريع عمليات البحث والتقصي والكشف عن مصير المفقودين) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / مجلس الوزراء يوجه بتسريع عمليات البحث والتقصي والكشف عن مصير المفقودين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).