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مجلس النجف يجتمع لبحث أحداث التظاهرات أمام التجمعات التجارية


مجلس النجف يجتمع لبحث أحداث التظاهرات أمام التجمعات التجارية
2019/05/16 | 15:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - النجف

عقد مجلس النجف، الخميس، 16 أيار، 2019، إجتماعاً لبحث أحداث التظاهرات أمام التجمعات التجارية التي ...

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