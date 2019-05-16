مجلس النجف يجتمع لبحث أحداث التظاهرات أمام التجمعات التجارية

2019/05/16 | 15:22

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بغداد اليوم - النجف

عقد مجلس النجف، الخميس، 16 أيار، 2019، إجتماعاً لبحث أحداث التظاهرات أمام التجمعات التجارية التي ...





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