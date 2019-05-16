مقتل 7 ارهابيين وتدمير 9 مضافات لداعش في انزال جوي بوادي حوران

2019/05/16 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذت قيادة طيران الجيش وبالتعاون مع جهاز مكافحة الارهاب عملية

انزال جوي اطلق عليها (الصقر الجارح) في وادي حوران جنوب الرطبة في

الانبار.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، ان" تلك العملية شهدت تنسيق وتخطيط واسع

من تلك القوات اثمرت عن قتل 7 ارهابيين وتدمير 6 مضافات واربع مخابئ

والعثور على عدد كبير من الاحزمة الناسفة والعبوات تابعة لداعش

الارهابي".واضاف" اذ كانوا يتخذون من تلك الوديان ملاذ امن لهم؛ لكن يقظة

قواتنا الامنية لم ولن تغفل عن تواجدهم في تلك الصحراء".

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