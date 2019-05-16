2019/05/16 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / العاني : تسويق 883 الفاً و122 طناً من الحنطة

16/05/2019 16:15:00 PM |

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واع / مكتب الانبار / ا .ج

اعلن وزير التجارة، محمد هاشم العاني، الخميس، عن تسويق 883 الفاً و122 طناً من الحنطة المحلية في تسع محافظات.

وذكر بيان لـ العاني، تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "حصيلة تسويق محصول الحنطة للفترة من (15 نيسان 2019) لغاية (15 أيار 2019)، بلغت 883122 طنا".

وأضاف، أن "تلك الحصيلة كانت بواقع 822240 طنا من الحنطة الناعمة الدرجة الاولى"، مبينا أن "مجموع تسويق الحنطة الدرجة الثانية بلغ 59559 طنا من الحنطة الناعمة الدرجة الثانية، اما الدرجة الثالثة فقد بلغت الكميات المسوقة لهذا النوع 1323 طنا".

وأشار وزير التجارة، إلى أن "محافظة واسط تصدرت المحافظات من حيث كميات الحنطة المسوقة".

وبين، أن "المحافظات التي بدأت الحملة التسويقية هي بغداد/ الرصافة وذي قار والبصرة وميسان وواسط والسماوة والنجف والديوانية والحلة وكربلاء وبابل".

وكان وزير التجارة، محمد هاشم العاني، عن تسويق 784535 طنا من الحنطة المحلية في تسع محافظات لغاية يوم 14 أيار الحالي، فيما اكد ان كميات الحنطة المستلمة لغاية 10 أيار، في المراكز التسويقية في عموم المحافظات وصل معدلها: حنطة محلية د/1 449755,99 طنا، حنطة محلية د/2 27810,81 طنا، حنطة محلية د/3 34436,12 طنا"، لافتا إلى أن "عدد الصكوك بلغت 13362 صكا.

كما اعلن في الـ5 من أيار الجاري، عن كميات الحنطة المستلمة، في المراكز التسويقية في عموم المحافظات وصل معدلها : حنطة محلية د/1 229270،22 طنا، حنطة محلية د/2 13492،4 طنا، حنطة محلية د/3 356،16 طنا"، لافتا إلى أن "عدد الصكوك بلغت 5967 صكا، فيما أعلن عن كميات الحنطة المستلمة لغاية يوم الأحد 4 أيار، في المراكز التسويقية في محافظات وسط وجنوب البلاد،التي وصل معدل الاستلام فيها الى اكثر من ٢٠٦ آلاف طن من الحنطة بانواعها.

وأشار إلى، تصدر محافظة واسط المحافظات المسوقة للحنطة بكمية اجمالية تجاوزت الـ50 ألف طن لتؤكد انها سلة الغذاء العراقي"، مؤكدا "استمرار الوحدات الحسابية في مواقع الشركة التي باستلام الحنطة بصرف المستحقات المالية أولا بأول".

وبين العاني ، أن توجيهاته، "أوصت بتوفير المبالغ للفلاحين وان لايستغرق تأخير الصرف أكثر من (٧٢) ساعة، وتابعنا أكثر المواقع تباشر بصرف المستحقات حال الانتهاء من عملية الحساب، كاشفاً عن إجمالي ماتم صرفة لغاية اليوم تجاوز الـ ٦٣ مليار و٣٩٥ مليون و١١٥ ألف دينار عراقي عن قيمة الكميات المسوقة والتي انجز احتسابها.

وكان وزير التجارة قد اعلن في منتصف نيسان الماضي بدء الموسم التسويقي في عدة محافظات عراقية موضحا بأن هذا الموسم سيكون الاكبر من حيث استلام الكميات المسوقة من الحبوب في ظل توقعات ومؤشرات زيادة مساحات الارض المزروعة وتوفر الاجواء المناسبة.

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