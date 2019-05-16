نينوى.. خلية الازمة تواصل أعمالها في توجيهات العمل بالمدينة القديمة

2019/05/16 | 16:25

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تتواصل أعمال خلية الازمة في نينوى،وبحضور الدكتور مزاحم الخياط

واللواء نجم الجبوري جرت اعمال الاجتماعات المتواصلة مع مدراء الدوائر

الخدمية وقائممقام الموصل ومعاونيات الاعمار والادارة في محافظة

نينوى،ولبحث اهم المشاريع التي تحال للعمل في الموصل القديمة.وأكد د.الخياط على أهمية ان تكون إحالات المشاريع بالشكل الامثل

والعمل بالمواصفات الفنية خاصة للطرق التي يتم احالتها للتبليط

والاكساء وتشمل الطرق الموجودة في الموصل القديمة مع االتاكيد على

اعمال دائرتي الماء والمجاري بشكل منظم ومنسق كي لايكون هناك تداخل او

عودة العمل للدائرتين بعد اعمال التبليط.**اطلاق حملة الحصاد في نينوىكما حضر الدكتور مزاحم الخياط واللواء نجم الجبوري اجتماعا موسعا

للمجلس الزراعي الاعلى في نينوى بحضور دوائر الزراعة والدفاع المدني

واتحاد الجمعيات الفلاحية وشركات التسويق.واشار د.الخياط الى المسؤولية والمهمة الوطنية لحملة الحصاد لمحصولي

الحنطة والشعير وبمشاركة الدوائر المعنية بالحملة والعمل باكمال كافة

الاستعدادات الفنية واللوجستية من قبل الدوائر.معلنا عن بدء حملة حصاد

الشعير في نينوى اليوم الخميس.من جانبه قال اللواء نجم الجبوري: مع بدء حملة حصاد الشعير اليوم نوجه

كافة قطعاتنا مع التوجيهات لكافة الاجهزة الامنية بتسهيل مهمة اهلنا

الفلاحين والدوائر المعنية بحملة حصاد الشعير بالكامل، ويسمح للحاصدات

بالعمل ليلا ونهار دون وضع توقيتات محددة.

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