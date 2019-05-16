2019/05/16 | 16:25

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السفارة الهولندية: التحالف الدولي أصدر قرارا بتعليق التدريب العسكري في العراق

بغداد/ خطوة برس

أعلنت السفارة الهولندية في بغداد، اليوم الخميس، ان قرار تعليق التدريب العسكري للجنود العراقيين صدر من التحالف الدولي لمحاربة داعش.

وقالت السفارة في توضيح تلقته “خطوة برس” إن “الإعلام الهولندي تداول قضية تعليق التدريبات العسكرية التي يقدمها الجنود الهولنديين للجانب العراقي”.

وأضافت أن “هذا القرار صدر في الأساس من قبل التحالف الدولي لمحاربة داعش، و ان هذه العمليات قد تستأنف في نهاية الاسبوع”.

يشار الى ان السفارة الهولندية في بغداد أكدت يوم امس، استمرار نشاطها بصورة طبيعية ولا يوجد أي قرار بتعليق عملها.

وجاء بيان السفارة بعد انباء تعليق عمليات التدريب في العراق، من قبل المانيا وهولندا، وبعد قرار واشنطن بحسب موظفي سفارتها في بغداد غير الاساسيين، وتعليق العمل في السفارة وقنصلية اربيل .

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