2019/05/16 | 16:25

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٩ فرق من الدفاع المدني تهرع لاخماد حريق وسط بغداد

بغداد/ خطوة برس

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، اخماد حريق داخل عمارة في مدينة الكرغدة وسط العاصمة.

وقال بيان للدفاع المدني تلقته “خطوة برس”، ان “فرقنا تتمكن من السيطرة على الحادث حريق نشب في منطقة الكرادة شارع الصناعة داخل عمارة متكون من ثلاث طوابق”.

واضاف ان”الحريق اندلع ة في الطابق الثالث المتخذ كـ مخزن للعطور، حيث تمكت الفرق وبمهنية عالية من السيطرة على الحادث بمشاركة 9 فرق اطفاء من مراكز الاسناد القريبة ،و انهاء الحريق واخماد النيران دون امتدادها الى الطوابق الاخرى رغم سرعة وخطورة انتشار النيران في الخزين المحترق”.

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