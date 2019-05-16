العراق يتحسب لأي توقف في واردات الغاز الإيرانية

2019/05/16 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النفط، ثامر الغضبان، أن بغداد تمتلك خطط طوارئ تحسبا لأي توقف في واردات الغاز الإيرانية لشبكة الكهرباء في البلاد، لكنه يأمل بعدم حدوث أي تعطل لها.ويعتمد العراق على إيران في استيراد الغاز الطبيعي، الذي يولد ما يصل إلى 45 في المئة من طاقته الكهربائية.وأوضح الغضبان أن شركات النفط العالمية تعمل بشكل طبيعي وطمأنها بأن حقول النفط في شمال وجنوب البلاد سالمة وآمنة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان الجيش الأميركي قال، الثلاثاء، إن هناك تهديدات وشيكة محتملة ضد القوات الأميركية في العراق، والتي صارت الآن في حالة تأهب قصوى.

وتابع الغضبان أن الاجتماع القادم الذي تعقده لجنة المراقبة الوزارية لأوبك في السعودية سيقيم التزام الدول الأعضاء بتخفيضات الإنتاج الحالية، مشيرا إلى أن أسعار النفط الحالية والأسواق مستقرة.

كما كشف الغضبان أن تركيا طلبت من العراق شراء المزيد من النفط الخام، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

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