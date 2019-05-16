بعد قرار امريكي .. تركيا تشتري المزيد من النفط العراقي

2019/05/16 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد وزير النفط العراقي، بأن أنقرة طلبت زيادة كميات النفط، التي تشتريها من بغداد، وذلك بعد القرار الأمريكي إنهاء الإعفاءات الممنوحة لمجموعة دول منها تركيا لشراء النفط الإيراني.وكشف وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، خلال تصريحات إعلامية، اليوم الخميس، عن خطة لمد أنبوب جديد لضخ النفط من حقول محافظة كركوك إلى تركيا، وذلك بالموازاة مع أنبوب "كركوك - جيهان" الموجود.

كذلك أكد، أن الوزارة اتخذت إجراءات احترازية في حال حدوث أي طارئ في المنطقة في ظل تنامي التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، مشددا على أن شركات النفط العالمية تعمل بشكل طبيعي في العراق، وأن حقول النفط في جنوب البلاد وشمالها مؤمنة بشكل جيد.

وفي وقت سابق نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصدرين مطلعين أن تركيا تدرس مسألة استيراد النفط الخام من ميناء البصرة جنوب العراق، إضافة لزيادة الإمدادات عبر خط أنابيب "كركوك - جيهان"، الذي يصل بين حقول كركوك في العراق وميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط.

وبعد إعلان واشنطن إنهاء الإعفاءات من عقوباتها المفروضة على النفط الإيراني، أعربت أنقرة عن معارضتها للقرار، وقال وزير خارجيتها مولود تشاووش أوغلو إن القرار الأمريكي بشأن النفط الإيراني تجاوز للحدود، وإن بلاده "تعارض مثل هذه الخطوات والإملاءات".

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