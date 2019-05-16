برشلونة يصدم صفقته المنتظرة

2019/05/16 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أخبر نادي برشلونة وكيل اللاعبين الشهير "مينو رايولا" أن النادي لا ينوي دفع أي مقابل مالي جديد من أجل انتقال قلب الدفاع ماتياس دي ليخت لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان مينو رايولا قد تواجد في برشلونة من أجل متابعة المفاوضات ليطلب راتب لا يقل عن 12 مليون يورو في الموسم الواحد للاعب من أجل تحقيق حلمه باللعب في كامب نو.

رايولا أخبر برشلونة ان اللاعب لديه العديد من العروض من أندية بقيمة يوفنتوس ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان لكنه يريد الذهاب بجانب رفيقه فرانكي دي يونغ إلى البرسا.

ورد برشلونة أنه لا ينوي زيادة راتب اللاعب أو دفع عمولة انتقال للوكيل وأن النادي لن يدخل في أي مزاد من اجل وصول اللاعب للفريق الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأصبح دي ليخت مطالب باتخاذ قرار نهائي بين الذهاب لبرشلونة وتحقيق حلمه ومشاركة رفيقه فرانكي دي يونغ، أو التفكير في المال والعروض الأكثر اغراءات.

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