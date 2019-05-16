2019/05/16 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/بغداد..القى مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الخميس، القبض على أحد تجار المخدرات في بغداد.وقال المكتب في بيان تلقت /ميديا نيوز/ نسخة منه، إن “مفرزة خاصة من مفتشية الداخلية برئاسة المفتش العام السيد جمال الأسدي وبالتنسيق مع الجهات المختصة ألقت القبض على أحد تجار المخدرات والمطلوبين للقضاء بعد نصب كمين له في أحد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تلقي القبض على أحد تجار المخدرات في بغداد) نشر أولاً على موقع (ميديا نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تلقي القبض على أحد تجار المخدرات في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ميديا نيوز).