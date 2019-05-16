بتهمة “الإساءة والتشهير”.. شاسوار عبد الواحد في قبضة اسايش السليمانية

2019/05/16 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز /..حكمت محكمة السليمانية، الخميس، باعتقال رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبد الواحد في محافظة السليمانية .وقال مصدر، إن “محكمة السليمانية حكمت باعتقال رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبد الواحد”، مبيناً ان “قرار الاعتقال جاء عقب مثوله امام القضاء اليوم”.وكانت محكمة تحقيق آسايش السليمانية، قد اصدرت، الاربعاء، مذكرة إلقاء القبض ضد […]

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