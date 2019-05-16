مسؤول محلي : طريق ( الفجر – ال بدير ) لم يعد صالحا للسير

2019/05/16 | 16:34

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

قال قائممقام قضاء الفجر شمالي ذي قار زهير كامل اليوم ان الطريق الذي يربط الفجر بمدينة ال بدير المجاورة لم يعد صالحا للسير ، مطالبا بسرعة التحرك لصيانته وردم المطبات فيه .

وذكر كامل لشبكة اخ

شبكة اخبار الناصرية:قال قائممقام قضاء الفجر شمالي ذي قار زهير كامل اليوم ان الطريق الذي يربط الفجر بمدينة ال بدير المجاورة لم يعد صالحا للسير ، مطالبا بسرعة التحرك لصيانته وردم المطبات فيه .وذكر كامل لشبكة اخبار الناصرية ، انه وفقا لتقارير مديرية المرور فان الطريق لم يعد صالحا للمرور وانه بحاجة ماسة للصيانة بسبب انتشار المطبات والتخسفات عليه .وكشف عن ان القضاء سجل في غضون الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي فقط ست حالات وفاة و 11 اصابة نتيجة الحوادث المرورية على الطريق .

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