2019/05/16 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل..النرويج تنضم إلى السعودية والإمارات وتبعث برسالة لمجلس الأمن بشأن تخريب السفن.

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