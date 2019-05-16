القبض على7 مطلوبين في عملية أمنية بديالي

2019/05/16 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة ديالى،اليوم الخميس، القبض على عدد من المطلوبين ضمن الخطة الامنية الخاصة بشهر رمضان المبارك .

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