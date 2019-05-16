التعليم العالي تصدر توجيها بشأن نتائج الطلبة في الكليات الأهلية

2019/05/16 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، الكليات والجامعات الأهلية باعتماد سجل الأساس الإلكتروني في إدخال المعلومات والبيانات الخاصة بنتائج الطلبة.

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