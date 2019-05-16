العراق.. قتلى في اضطرابات النجف

2019/05/16 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد مجلس محافظة النجف العراقية جلسة طارئة لمناقشة الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة ليل الأربعاء.وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت في وقت متأخر الأربعاء مقتل أربعة مواطنين وإصابة 17 آخرين خلال التظاهرات التي شهدتها محافظة النجف قرب أحد المولات التجارية الذي احترق كليا.

وجاء في بيان للخلية أن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على خمسة من الذين أطلقوا النار على المتظاهرين وجميعهم من حرس المول.

تقرير مراسل الحرة عن أحدث التطورات في النجف:

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