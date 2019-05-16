الجيش العراقي يؤكد على إتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر

2019/05/16 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد قائد رفيع في تشكيلات الجيش العراقي على إتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر.

وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان قائد فرقة المشاة السابعة اللواء الركن رعد محمود شبر وخلال مشاركته مأدبة إفطار جماعي لقوة عسكرية أكد على الجميع باتخاذ تدابير الحيطة والحذر وعدم إعطاء الفرصة للمجاميع الإرهابية في زعزعت الأمن والاستقرار".وشدد شبر أيضاً للمقاتلين ضرورة "الآلتزام بالخطة الامنية الخاصة بحماية الجوامع والأسواق المحلية والمتنزهات والاماكن الترفيهية".انتهى

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