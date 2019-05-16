اعتقال 3 من ارهابيي داعش بعملية دهم وتفتيش بالانبار 

2019/05/16 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر أمني في قيادة عمليات الانبار، الخميس، باعتقال 3 من ارهابيي داعش بعملية دهم وتفتيش تركزت على مناطق مختلفة من مدن المحافظة.وقال المصدر لـ/ المعلومة/ إن “القوات الامنية نفذت حملة دهم وتفتيش واسعة استهدفت مناطق الرمادي والخمسة كيلو والتأميم لتعقب خلايا عصابات داعش الإجرامية في المناطق المحررة”.وأضاف، أن “الحملة أسفرت […]

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