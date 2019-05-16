باريس سان جيرمان يخطط لخطف البرازيلي فيرمينو

2019/05/16 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..بعد الموسم “المذهل” الذي قدمه نادي ليفربول الإنجليزي، بدأت رادارات الأندية الأوروبية الكبرى تتجه نحو نجوم النادي الإنجليزي، بهدف التعاقد معهم، وآخرهم البرازيلي روبرتو فيرمينو، الذي أصبح هدفا حقيقيا لناد أوروبي كبير.العالم – منوعات وأكد موقع “بي بي سي” البريطاني أن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جرمان الفرنسي، وضع نصب […]

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