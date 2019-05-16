النيران تلتهم مساحات من محصول الحنطة شمال شرق بعقوبة

2019/05/16 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أندلع حريق في حقول الحنطة في شمال شرق بعقوبة .وقال مصدر محلي في ديالى لمراسل وكالة وطن للأنباء :” ان حريقا كبيرا شب في حقول الحنطة بأطراف ناحية السعدية شمال شرق بعقوبة ” .واضاف :” ان فرق الاطفاء تمكنت من اخماد الحريق بعد ان التهمت النيران مساحات زراعية ليست بقليلة “.وشهدت محافظة […]

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