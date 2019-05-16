بالصور..اندلاع حريق في مصرف الرشيد شمالي بغداد

2019/05/16 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، الخميس، باندلاع حريق داخل بناية مصرف الرشيد وسط بغداد.

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