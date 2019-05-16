القبض على منفذ تفجير المجموعة الثقافية بالموصل والاسايش تروي التفاصيل

2019/05/16 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الأمن الاسايش في محافظة اربيل ، الخميس، عن إلقاء القبض على منفذ تفجير المجموعة الثقافية في مدينة الموصل.

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