اعتقال تاجر مخدرات بكمين في أحد فنادق بغداد

2019/05/16 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الخميس، بإلقاء القبض على أحد تجار المخدرات والمطلوبين للقضاء بعد نصب كمين له في أحد الفنادق الكبيرة ببغداد.

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