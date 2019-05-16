مانشستر سيتي يعلق على قرار الإيقاف

2019/05/16 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..نشر مانشستر سيتي بيانًا رسميّا على موقعه الرسمي أعرب فيه عن خيبة أمله من تحقيقات اليويفا وما وصفه بالإعلان المفاجئ للتحقيقات التي خلص إليها رئيس لجنة التحقيق في هيئة الرقابة المالية.بيان السيتي أكد أن “النادي يمتلك الفرصة للردّ على ما جاء في هذه التحقيقات قبل أن يتِم البت في الحكم في وقت […]

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