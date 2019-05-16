الشيخ محمد النوري لن نقف مع اعداء الله والاساطيل تستهدف الجميع

2019/05/16 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دان نائب رئيس الرباط المحمدي الشيخ محمد النوري التحشيد العسكري الاميركي في المنطقة.



مؤكدا ان موقفنا برفض مجيء البارجات الامريكية وحاملات الطائرات هو موقف المؤمنين ، حيث لا يمكن ان نقف مع اعداء الله ورسوله المتمثلين بالولايات المتحدة الامريكية .



في بيان لوكالة صدى

ودعا الشيخ النوري الدول الاسلامية الى التماسك والوقوف بصف واحد ضد تلك القوات لاخراجها من المنطقة، قائلا ان هذه القوات لاتفرق بين دولة واخرى وهي طامعة في الخليج وايران والعراق .



وذكر الشيخ النوري بتخلي الادارة الامريكية عن تعهداتها في اطار الاتفاقية الامنية الاستراتيجية مع العراق.



مؤكدا ان امريكا تخلت عن ايفائها بوعودها والتزاماتها في اللحظة الحرجة وهذا يعطي رسائل متعددة منها ان العصابات التكفيرية الداعشية هي صنيعة امريكية والرسالة الاخرى ان الادارة الامريكية ارادت تمزيق العراق .واضاف ان امريكا والتحالف الدولي لم يتدخلا في العراق الا بعد ما رأوا ان العراق قد وقف على قدميه وأخذ بزمام المبادرة عندها تدخل الامريكان ليقطفوا الثمار في اخر لحظات .

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