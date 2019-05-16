2019/05/16 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..تحدث المشرف على معمل صناعة الترب التابع للعتبة الحسينية المقدسة عن طبيعة العمل والمواد التي يتم استخدامها لانتاج التربة والمسبحة الطينية، مؤكد أنتاج أكثر من 5 الاف تربة في اليوم الواحد.وقال معن لفته في حديث نقلته العتبة الحسينية اطلعت عليه/المعلومة/ إن “المعمل مخصص بالدرجة الاولى لانتاج التربة والمسبحة الطينية لمرقدي الامام الحسين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. معلومات تنشر “لأول مرة” عن صناعة “تربة” الامام الحسين (ع)) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. معلومات تنشر “لأول مرة” عن صناعة “تربة” الامام الحسين (ع)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).