إغسل يديك بعد لمس هذه الأشياء فورا

2019/05/16 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يعد غسل اليدين من العادات الضرورية، التي لا بد أن يواظب عليها الناس في حياتهم اليومية، ليس من أجل النظافة فحسب، بل لحماية

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