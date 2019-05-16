شرطة ديالى تطيح بعدد من المطلوبين بجرائم متعددة

2019/05/16 | 16:46

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العهد نيوز- ديالى

القت القوات الامنية المشتركة، القبض على عدد من المطلوبين ضمن الخطة الامنية الخاصة بشهر رمضان المبارك في محافظة ديالى.

وقال الناطق الاعلامي باسم قيادة

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