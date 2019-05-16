خامنئي يعين نائبا ومساعدا لقائد قوات الحرس الثوري

2019/05/16 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عيـن القائد العام للقوات المسلحة الايرانية ، المرشد الديني الاعلى علي خامنئي ، الجنرال علي فدوي بمنصب نائب قائد قوات حرس الثورة الاسلامية ، والعميد محمد رضا نقدي بمنصب مساعد قائد قوات الحرس الثوري لشؤون التنسيق.

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