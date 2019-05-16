بورتو يعرض على كاسياس البقاء حتى إذا اعتزل

2019/05/16 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..سيكون بمقدور حارس المرمى الدولي الإسباني السابق إيكر كاسياس البقاء مع ناديه بورتو بمهام مختلفة حتى لو قرر انهاء مسيرته الرياضية نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مطلع أيار/مايو الحالي، بحسب ما أعلن رئيس النادي البرتغالي الخميس.وقال جورجي نونو بينتو دا كوستا لصحيفة “أو جوغو” المحلية “هذه رغبتنا.ينتهي عقد كاسياس بعد سنة ونريده […]

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