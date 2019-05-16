أياكس يتوج بلقب الدوري الهولندي

2019/05/16 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..توّج أياكس أمستردام بلقب الدوري الهولندي لكرة القدم بفوزه على مضيفه دي غرافشاب 4-1، في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة من المسابقة.أهداف أياكس حملت توقيع الدنماركي لاسي شوني في الدقيقة 37، والأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو (44)، والصربي دوسان تاديتش (67 من ركلة جزاء و87)، فيما سجل يوسف الجبلي هدف دي غرافشاب الوحيد في الدقيقة […]

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