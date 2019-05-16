استطلاع دولي: العراقيون الثاني دوليا والاول عربيا بأكثر شعوب العالم غضبا

2019/05/16 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير دولي صادر عن مركز دراسات عن اكثر الشعوب غضبا، والذي جاء بعد اخذ عينات كبيرة من كافة انحاء العالم.وقد أصدرت مؤسسة غالوب Gallup للدراسات تقرير مؤشر المشاعر الإيجابية والسلبية لشعوب العالم، والذي أعدته بناء على استطلاع رأي أكثر من 100 ألف شخص حول العالم.

ووفق التقرير ان من بين الأسئلة الموجهة في الاستبيان لاختبار المشاعر الإيجابية:

- هل شعرت براحة كافية البارحة؟

- هل غضبت البارحة؟

وحسب التقرير، كان للدول العربية نصيب في قائمة الدول التي اختبرت أقل كم من المشاعر الإيجابية عالميا.

فقد عبرت نسبة كبيرة من العراقيين المشمولين بالاستبيان عن اختبارهم لمشاعر غضب ليأتوا في المرتبة الثانية عالميا والأولى عربيا في هذا السياق.



كما شملت القائمة فلسطين والمغرب وليبيا، وفق التقرير.



انتهى/ ع

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