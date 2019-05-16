طقس حار وامطار رعدية في هذه المناطق

2019/05/16 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الخميس، ان يستمر الطقس على هذا النحو فيما ستشهد مناطق اخرى ارتفاع بدرجات الحرارة.وذكر عطية ان “من المتوقع ان تستمر الاجواء على هذا الحال طوال الاسبوع المقبل وتتحول الرياح فــي اغلب الاحيان الـــى جنوبية شرقية رطبه مــــع بداية الاسبوع بسبب سيــطرة منخفض حراري علينا ولكن درجات […]

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