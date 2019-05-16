مفوضية الانتخابات: البصرة أكملت 66% من التسجيل البايومتري

2019/05/16 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أعلن مدير مكتب مفوضية انتخابات البصرة احمد العبيدي، الخميس، عن وصول نسبة التسجيل البايومتري الى 66% في عموم محافظة البصرة، فيما بين أن المتبقي من الناخبين 600 ألف لم يسجلوا بياناتهم حتى الآن.وقال العبيدي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “مفوضية الانتخابات لازالت مستمرة بإكمال تسجيل بيانات الناخبين في محافظة البصرة وبجميع فروعها”، […]

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