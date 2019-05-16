2019/05/16 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة بابل ،اليوم الخميس، إعتقال "3" مروجي حبوب مخدرة جنوبي المحافظة.

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