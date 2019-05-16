2019/05/16 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – النجف

القت القوات الامنية القبض على 17 شخصا بتهمة قتل متظاهري النجف من العاملين وحمايات مول البشير.

وقال النائب عن عضو مجلس النواب ماجد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 17 شخصا بتهمة قتل متظاهري النجف) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 17 شخصا بتهمة قتل متظاهري النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).