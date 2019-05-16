2019/05/16 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها الى دمشق السبت المقبل للمرة الأولى منذ 2011 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/16 | 18:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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