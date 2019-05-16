مركز فلكي يحدّد أول أيام العيد

2019/05/16 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس

قال مركز الفلك الدولي إنه ثبت أن شهر رمضان الحالي سيكون 29 يوما باعتماد الحسابات الفلكية فيما سيكون 30 يوما في حال اعتماد الرؤية.

وقال المركز في بيان له اطلعت عليه “خطوة برس”، إنه “حرصًا من المؤسسات الفلكية والمتخصصين في رؤية الهلال على وحدة الكلمة وعلى إصدار بيان موحد يمثل الرأي الفلكي المتعلق ببدايات الأشهر الهجرية، تم إصدار بيان موحد حول ظروف رؤية هلال شهر شوال (عيد الفطر) لعام 1440 هـ، وقع عليه 28 متخصصًا من 14 دولة”.

وأضاف البيان أن “معظم دول العالم الإسلامي بدأت شهر رمضان يوم الاثنين 6 أيار، وعليه ستتحرى هذه الدول هلال شهر شوال يوم الاثنين 3 حزيران المقبل وفي ذلك اليوم سيغيب القمر قبل غروب الشمس في شرق العالم الإسلامي (مثل إندونيسيا) وفي شمال العالم الإسلامي (مثل كازاخستان)، وعليه ستكون رؤية الهلال مستحيلة في تلك المناطق، وبالنسبة للمنطقة العربية ووسط وغرب العالم الإسلامي فإن القمر سيغيب يوم الاثنين بعد فترة قصيرة جدًا من غروب الشمس ليست كافية لرؤيته بأي وسيلة، وذلك وفقًا للدراسات العلمية الميدانية لرصد الأهلة”.

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