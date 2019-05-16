المالية تنفي وقوع حريق في مبنى تابع لمصرف الرشيد بشارع حيفا

2019/05/16 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد نفت وزارة المالية، الخميس، وقوع حريق في مبنى تابع لمصرف الرشيد في شارع حيفا ببغداد.وذكرت الوزارة في بيان تلقته /المعلومة/، اننا “ننفي الأنباء التي تحدثت عن وقوع حريق في مبنى تابع لمصرف الرشيد اليوم الخميس في شارع حيفا”.واضافت ان “الدخان المتصاعد ليس إندلاع حريق في المبنى كما زعمت بعض وسائل الاعلام […]

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