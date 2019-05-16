المالية تنفي اندلاع حريق في مصرف الرشيد التابع لها

2019/05/16 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة المالية، اليوم الخميس، الأنباء التي تحدثت عن وقوع حريق في مبنى تابع لمصرف الرشيد اليوم في شارع حيفا

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