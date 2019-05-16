2019/05/16 | 18:57

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المالية تنفي احتراق مبنى تابع لمصرف الرشيد وسط بغداد

بغداد/ خطوة برس

نفت وزارة المالية نشوب حريق في مبنى تابع لمصرف الرشيد وسط العاصمة بغداد اليوم الخميس، مبينة أن الدخان الذي شوهد يتصاعد ناتج عن حريق في مبنى مجاور.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “الأنباء التي تحدثت عن وقوع حريق في مبنى تابع لمصرف الرشيد في شارع حيفا اليوم غير صحيحة”.

وأوضحت أن “الدخان المتصاعد ليس اندلاع حريق في المبنى كما زعمت بعض وسائل الإعلام وإنما هو ناتج عن حريق حصل في بناية مجاورة للمصرف تابعة لوزارة السياحة والآثار ولم يتسبب هذا الحريق بأي أضرار في بناية المصرف”.

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