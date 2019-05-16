مجلس الوزراء يصدر قراراً مهماً بشأن أمتحانات التربية

2019/05/16 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ وجه مجلس الوزراء، مجالس المحافظات كافة بعدم التدخل في عمل اللجان الفرعية والمراكز الامتحانية لوزارة التربية.وأكد مجلس الوزراء بحسب بيان للتربية ان “الامتحانات العامة والمدرسية هي من مهام الوزارة الاتحادية، وليست من صلاحية الحكومات المحلية التدخل فيها”.وأضاف البيان ان القرار “جاء بناء على ما عرضه وزير التربية وكالة قصي السهيل […]

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