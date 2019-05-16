رونالدو ينصح السيدة العجوز بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين من برشلونة

2019/05/16 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يعد يوفنتوس على رأس الأندية، التي من المنتظر أن تدخل سوق الانتقالات الكروية بقوة، لاسيما مع تبخر حلم “البيانكونيري” في التتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا، الغائبة عن خزائن الفريق.وذكرت صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، طلب من إدارة فريقه يوفنتوس التفكير في التعاقد مع 3 لاعبين من برشلونة في […]

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