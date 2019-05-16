2019/05/16 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، عن اكتمال المرحلة الاولى من رفع الكتل الكونكريتية من مدينة الكاظمية.

وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي ، ان "المرحلة الاولى اكتملت لرفع الكتل الكونكريتية من ساحة محسن الكاظمي، ساحة عدن، بوابة بغداد، وصولا الى تقاطع مستشفى الكاظمية التعليمي شارع المحيط".

وأضاف أنه "العمل سيستمر للمرحلة المقبلة".وشهدت مدينة الكاظمية، في (30 نيسان 2019) المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط المدينة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مكتب رئيس الوزراء: اكتمال المرحلة الاولى من رفع الكتل الكونكريتية من مدينة الكاظمية) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مكتب رئيس الوزراء: اكتمال المرحلة الاولى من رفع الكتل الكونكريتية من مدينة الكاظمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).