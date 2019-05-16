منظمة الأمم المتحدة للطفولة: نصف المدارس الحكومية في العراق بحاجة لتأهيل و54٪ من الفقراء لايكملون الثانوية

2019/05/16 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، الخميس، أن نصف عدد المدارس الحكومية في العراق بحاجة الى تأهيل وترميم، فيما اشارت الى أن المسح الأخير المدعوم من المنظمة أظهر أن 54% من أبناء الأُسر الفقيرة لا يكملون المرحلة الدراسية الثانوية.

وقالت ممثلة والمنظمة حميدة لاسيكو في بيان، "سابقاً كان العراق يتمتع بأحد أفضل الأنظمة التعليمية في المنطقة، إلا أن عقوداً من الصراعات وعدم كفاية الاستثمارات في القطاع، قلصت بشدة من بلوغ النتائج المرجوة في تعلم الأطفال، فنصف عدد المدارس الحكومية بحاجة الى تأهيل وترميم، مع اكتظاظ الصفوف المدرسية بالطلاب، والنقص الكبير في عدد المعلمين، ولا سيما في المناطق المتضررة من النزاعات مثل الموصل وسنجار".

وأضافت لاسيكو، أن "متوسط حجم الصف المدرسي في معظم المدارس الحكومية هو 60 طالباً لكل معلم واحد، كما أن تعدد الدوام المدرسي في المدرسة الواحدة يعني خفض عدد ساعات اليوم الدراسي إلى ثلاث ساعات من التعلم فقط قبل خروج الطلبة من المبنى لاستقبال طلبة الدوام المدرسي التالي، فأن من الواضح انه في ظل هذه الظروف، يعاني الأطفال من أجل التعليم والعديد منهم يترك الدراسة".وتابعت، أن "المسح الذي أجري مؤخراً بدعمٍ من اليونيسف أظهر ان 54 في المائة من أطفال الأسر الفقيرة لا يكملون المرحلة الثانوية وان العديد منهم ينتهي بهم المطاف في سوق العمل غير الرسمي، ويتعرضون للإيذاء وسوء المعاملة والاستغلال"، لافتة الى أن "توجه الحكومة العراقية نحو اللامركزية، بهدف تحويل السلطات السياسية والادارية من الحكومة المركزية للمحافظات، يتيح الفرصة للمجتمعات المحلية للمشاركة في حل قضاياهم، بما في ذلك تحسين نوعية التعليم لأطفالهم".

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