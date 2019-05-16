اتباع التيار الصدري يبدأون من النجف حربا على الفاسدين

2019/05/16 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ اتباع التيار الصدر حربا على الفاسدين بعد توجيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتشكيل لجنة لجمع معلومات عن الصدريين العاملين بمشاريع تجارية حكومية، فيما خاطبهم بالقول "ما عدت اتحمل تشويهكم لسمعة السيد الوالد وخروجكم عن نهجه.

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