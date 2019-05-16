اسايش اربيل يلقون القبض على منفذ تفجير المجموعة الثقافية في الموصل

2019/05/16 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت قوات الامن الكردية الاسايش في اربيل القبض على منفذ تفجير المجموعة الثقافية في الموصل .

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