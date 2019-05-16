عراقي يرشح نفسه لانتخابات البرلمان الألماني

2019/05/16 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي تستعد فيه ألمانيا لخوض انتخابات المفوضية الاوربية في السادس والعشرين من الشهر الجاري، أعلن عضو مجلس الأمناء في الحزب الألماني الحاكم مصطفى العمار عن ترشيح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي له لخوض انتخابات البوندستاغ للعام 2021.

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