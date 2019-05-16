إستئاف العمل بملعب الناصرية وإنشاء آخر في الاسكندرية

2019/05/16 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، اليوم الخميس، خلال اجتماعه بمكتبه مع القنصل الفرنسي في محافظة ذي قار عادل الكنزاوي، المباشرة باستئناف العمل في ملعب الناصرية الاولمبي سعة 30 الف متفرج.

ونقل بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه عن رياض قوله "لقد وعدت اهلي في محافظة ذي قار باكمال الصرح الرياضي ووفيت بعد اكمال جميع الاجراءات الادارية والقانونية والهندسية، وسيتم العمل في الملعب الثانوي سعة 500 متفرج ليكون جاهزا لاقامة المباريات، فضلا عن استمرار العمل في المعلب الرئيسي".وطالب وزير الشباب والرياضة، بتشكيل اللجان الهندسية لتشخيص الاضرار ومعالجة الاندثارات في الملعب، موجها مدير عام الدائرة الهندسية بالتعاقد مع المكتب الاستشاري الهندسي للجامعة التكنولوجية.



من جانبه وعد الكنزاوي المباشرة بالعمل في المشروع بعد 48 ساعة والذي تنفذه شركة {سارل اور} الفرنسية ليتم انجازه وفق المواصفات الدولية، مثمنا خطوات الوزير لما قدمه من تسهيلات لانجاز المشروع.في سياق متصل وافق وزير الشباب والرياضة احمد رياض، اليوم الخميس، خلال استقباله وفدا من ناحية الاسكندرية في محافظة بابل، على انشاء ملعب لكرة القدم سعة {2000} متفرج في الناحية.وبين رياض "القانون تم نقل الصلاحيات الادارية والمالية لمجالس المحافظات، واصبحت هي الجهة المسؤولة عن اكمال المشاريع الشبابية".وقدم وزير الشباب والرياضة، تسهيلات ادارية لتأسيس نادي لهم، فيما وعدهم بزيارة الى الناحية للاطلاع على واقع الانشطة الشبابية والرياضية.



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